Лучший результат в КХЛ среди тренеров: казанцы на своем льду обыграли «Амур»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» сегодня победил на своем льду хабаровский «Амур» со счетом 3:1. Это 401-я победа главного тренера казанцев в КХЛ, лучший результат в лиге.

Позавчера наставник казанцев Дмитрий Квартальнов добился лучшего в КХЛ результата для тренеров — одержал 400 побед. А сегодня Квартальнов со своей командой начала пятую сотню побед.

По сравнению с предыдущим матчем — с «Барысом» — сегодня в рядах хозяев не обошлось без изменений. Получил отдых капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, вместо него первый матч в сезоне за основу сыграл форвард «Барса» Данил Воеводин. Ворота хозяев вновь защищал швед Адам Рейдеборн. К слову, он вместе со своим соотечественником, защитником «Ак Барса» Микаэлем Викстрандом, вызван в сборную Швеции для участия в первом этапе Евротура «Кубке Карьяла», который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

Уже через две минуты после начала встречи хозяева забили в большинстве, но, как выяснилось после видеопросмотра, затребованного тренерским штабом «Амура», высоко поднятой клюшкой, отчего взятие ворот засчитано не было. Через три минуты казанцы забили в равных составах и по всем правилам — Патрис Кормье преуспел на пятачке на добивании, 1:0. А еще через пять минут Андрей Педан удвоил преимущество хозяев, 2:0. Отличный шанс забить в третий раз «барсы» получили в конце первого периода, когда на 56 секунд остались впятером против троих хабаровчан. Жаль, что хозяева не воспользовались столь большим численным преимуществом.

В самом начале второго периода казанцы были наказаны за свое расточительство. Всего через 17 секунд после начала периода гости в большинстве сократили разрыв в счете до минимума, сделал это в ходе эффектного сольного прохода Кирилл Рассказов, 2:1. Вплоть до конца периода казанцы много и настойчиво атаковали, играли в большинстве и едва не пропустили, упустив выход один на один. И все же третью шайбу казанцы забросили: разящий бросок с неудобной руки, «лопатой», как говорят хоккеисты, удался Михаилу Глухову. Но концовка периода прошла с большим преимуществом гостей, вызвав свист недовольства трибун. Еще очередным выходом один на один соперники казанцев не воспользовались.

Немудрено, что с началом последней трети матча хозяева пошли вперед большими силами. «Амур» в свою очередь также продолжили беспокоить Рейдеборна. Но больше никто не забил.

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). Шайбы забросили: Кормье (6), Педан (11), Глухов (34) — Рассказов (21) . Штраф:6-10.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Викстранд — Яруллин, Петров — Кормье — Азеведо; Ожиганов — Юдин, Ли — А. Галимов — Галиев; Фазылзянов — Педан, Э. Галимов — Основин — Фрэттин; Журавлев, Фисенко — Глухов-Кара; Воеводин.

После 22 матчей в активе казанцев стало (33) очков, первое место на Востоке. В следующем туре 30 октября «Ак Барс» примет дома «Адмирал» (Владивосток).

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