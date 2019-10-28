Роструд напомнил о длинных ноябрьских выходных

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Жителей России ждут длинные выходные со 2 по 4 ноября, так как в этом году День народного единства выпадает на понедельник. Об этом сообщает со ссылкой на Роструд РИА Новости.

«В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября», – напомнили в ведомстве.

При этом в Татарстане следующая рабочая неделя будет еще короче, так как 6 ноября отмечается День Конституции РТ, который также является выходным днем. 5 ноября рабочий день будет сокращен на один час.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Роструде напомнили – труд в праздники оплачивается в двойном размере.

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