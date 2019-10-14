В Роструде напомнили, что труд в праздники оплачивается в двойном размере

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Работа в нерабочий праздничный день должна оплачиваться в двойном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

При этом в ведомстве подчеркнули, что «привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника» на основании официального распоряжения или приказа.

В двойном размере должен оплачиваться труд в праздники как сдельщиков, так и работников, для которых установлены тарифные расценки. Вместо оплаты сотрудник может взять дополнительный день отдыха. Независимо от количества отработанных часов это должен быть именно целый день, добавили в Роструде.

Привлекать работника к работе в праздник без его согласия можно только для предотвращения катастрофы, производственной аварии, несчастного случая, а также при введении чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

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