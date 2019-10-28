Появилось видео смертельного ДТП под Бугульмой, в котором погиб водитель «КАМАЗа»

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). На видео попал момент смертельного ДТП под Бугульмой, в котором погиб водитель «КАМАЗа». Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как по дороге движется плотный поток машин. В какой-то момент водитель «КАМАЗа» выезжает на полосу встречного движения, где лоб в лоб сталкивается с фурой. Оба большегруза слетают с дороги в кювет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около полудня под Бугульмой лоб в лоб столкнулись «КАМАЗ», который вез металлоконструкции, и фура «МАН» с узбекскими номерами. В результате ДТП водитель отечественного грузовика погиб. Водителя иностранного автомобиля с тяжелыми травмами доставили в больницу.



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