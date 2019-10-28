Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в РТ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в Бугульминском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла сегодня днем на объездной дороге под Бугульмой. Тут лоб в лоб столкнулись фура «МАН» с узбекскими номерами и грузовой «КАМАЗ», перевозивший металлические конструкции.

Удар был такой силы, что оба грузовика буквально разбросало по дороге и они превратились в груды искореженного металла.

В результате аварии водитель отечественного большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Водителя "МАНа" вытащили из грузовика. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу», – рассказали очевидцы ДТП.





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