Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в РТ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Водитель «КАМАЗа» погиб в лобовом столкновении с фурой из Узбекистана в Бугульминском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла сегодня днем на объездной дороге под Бугульмой. Тут лоб в лоб столкнулись фура «МАН» с узбекскими номерами и грузовой «КАМАЗ», перевозивший металлические конструкции.
Удар был такой силы, что оба грузовика буквально разбросало по дороге и они превратились в груды искореженного металла.
В результате аварии водитель отечественного большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия.
«Водителя "МАНа" вытащили из грузовика. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу», – рассказали очевидцы ДТП.