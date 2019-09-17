Выручка сельскохозяйственных потребкооперативов РТ за год выросла на 400 млн рублей

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Денежная выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана за год выросла на 400 млн рублей. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

В Татарстане действуют 274 сельскохозяйственных потребительских кооператива, отметил глава Минсельхозпрода РТ. «Разработана дорожная карта по развитию сельхозкооперации. Увеличивается количество работающих кооперативов. Их денежная выручка в 2019 году составила 1,8 млрд рублей с приростом к 2018 году на 400 млн рублей», – добавил он.

По словам Марата Зяббарова, для кооперативов предусмотрена грантовая поддержка до 70 млн рублей. С 2015 года гранты на развитие получили 43 кооператива на сумму 827 млн рублей.

«С прошлого года из республиканского бюджета выделяются гранты на развитие материально-технической базы начинающих кооперативов. Размер гранта – до 5 млн рублей. Их получили 27 кооперативов на 125 млн рублей», – подчеркнул министр.

Марат Зяббаров также поблагодарил фермеров за участие в ярмарках. «Население с удовольствием приходит на эти ярмарки. Ваша продукция ценится. В дальнейшем планируем продолжать проведение ярмарок», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за 20 лет производство сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования выросло более чем в сто раз.

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