Фермеры РТ за 20 лет увеличили производство сельхозпродукции более чем в сто раз

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 20 лет производство сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования выросло более чем в сто раз. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании совета и президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов республики.

«Если 20 лет назад фермеры произвели сельхозпродукции на 179 млн рублей, или менее 1% от общего валового объема, то в 2018 году – на 19 млрд рублей, или 8% от республиканского объема. В целом доля малых форм хозяйствования выросла с 47% до 52%. С наибольшим приростом фермеры идут и по текущему году», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

По словам Марата Зяббарова, за последние 20 лет статус малых форм хозяйствования серьезно вырос – во многом благодаря динамичному развитию фермерских хозяйств, которые «ежегодно прирастают на 15–20% в объемах валовой продукции».

«За девять месяцев благодаря фермерам по малым формам хозяйствования сохранены объемы производства мяса и имеется рост по объемам производства молока. Позитивные результаты стали возможны благодаря объемной поддержке малых форм – свыше 2 млрд рублей ежегодно. В основе поддержки – гранты фермерам и кооперативам, субсидии личным подсобным хозяйствам», – подчеркнул министр.

Производство продукции животноводства за девять месяцев этого года малыми формами хозяйствования выросло на 27%, добавил председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров.

«Производим более 50% валовой сельскохозяйственной продукции. Индекс роста крестьянско-фермерских хозяйств – 113%. Фермеры занимают достойное место в производстве сельскохозяйственной продукции Татарстана», – отметил он.

В текущем году победителями грантов по поддержке начинающих фермеров стали 124 человека. Господдержка составила 250 млн рублей.

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