Лилия Галимова: Татарстан не готов переходить на «четырехдневку» без глубоко анализа инициативы

(Казань, 19 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Вопрос о введении четырёхдневной рабочей недели требует глубокого анализа и обсуждений. Только после этого инициатива может быть рассмотрена в Татарстане. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабинете министров РТ

«Мы считаем, что эта тема достойна глубоко анализа, прежде чем ее применять. Насколько нам известно, федеральное министерство труда, которое об этом говорит, еще не сформировало окончательного представления о том, как это должно быть. Поэтому на сегодняшний день мы ещё не приняли решение о “четырёхдневке”», – сказала Галимова.

«Этот вопрос на стадии обсуждения и требует глубоко анализа. Есть идея, но теперь с практической и экономической точки зрения ее нужно проанализировать», – добавила она.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству труда РФ до 30 сентября проработать свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю.

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