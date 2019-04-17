Казань вошла в топ-3 лучших городов России для путешествий в 2020 году

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в рейтинге лучших городов России для путешествий и туризма в 2020 году. Исследование на основе опроса провели эксперты портала ТурСтат.

Самым привлекательным городом для путешествий в следующем году ожидаемо оказался Санкт-Петербург: за него свои голоса отдали 15% респондентов. Вторую строчку рейтинга занял Екатеринбург с 12% голосов, третье место поделили столица Татарстана и Сочи с 9% голосов каждый.

В топ-5 вошли также Москва и Калининград.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в число самых красивых городов России для путешествий осенью.

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