Казань вошла в число самых красивых городов России для путешествий осенью

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-3 самых красивых городов России, подходящих для путешествий осенью. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Столицу Татарстана сочли наиболее красивым из российских городов в осенние месяцы 8% опрошенных. Столько же россиян отдали свои голоса Нижнему Новгороду.

Первое место по осенней красоте среди городов страны занял Санкт-Петербург, за который проголосовали 26% опрошенных. Ставший вторым Калининград получил поддержку 10% респондентов.

Кроме того, россияне включили в десятку самых красивых осенью отечественных городов Москву, Краснодар, Владивосток, Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Екатеринбург. Вторую десятку рейтинга составили Иркутск, Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома, Псков, Севастополь, Сергиев Посад, Рязань и Красноярск.

«Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса по теме, какой город самый красивый и интересный для осенних путешествий на выходные», – отметили в агентстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ мест для посещения в Новый год.

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