Фетисов о настольных играх: Сложно назвать ерундой рынок в несколько млрд долларов

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Мировой рынок настольных игр развивается с большой скоростью и на сегодняшний день уже имеет миллиарды долларов в обороте. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» высказал председатель оргкомитета конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» Борис Фетисов.

«Очень сложно назвать ерундой рынок в несколько млрд долларов. „Настолки“ собирают мировые чемпионаты с миллионным долларовым призовым фондом», — прокомментировал спикер, добавив, что в России мода на них находится на низком старте.

По словам Фетисова, настольные игры — это хороший способ провести досуг с семьей, друзьями или коллегами. Они позволяют установить доверительные отношения и объединяют людей. Кроме того, крупные компании сегодня часто создают свои корпоративные «настолки», которые используют для тимбилдинга.

«Чему учат игры: аналитика, стратегия, коммуникация. Плюс к тому, игры несут себе функцию продвижения корпоративных ценностей», — заключил председатель оргкомитета «Зиланткона».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках 29-го Международного конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» 2 ноября пройдет «День игр». На секцию по футурологии в этом году приедет ролевик из Палестины Риад Валид Мустафа. Он расскажет про ролевые игры в арабском мире.

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