Турнир «Зиланткона» по арт-фехтованию впервые пройдет в статусе открытого кубка РТ

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Традиционный турнир «Зиланткона» по артистическому фехтованию впервые получил статус официального соревнования. В 2019 году он пройдет в качестве открытого кубка РТ и станет официальным квалификационным турниром Федерации арт-фехтования РФ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр Борис Фетисов.

«В этом году мы делаем официальные соревнования с присвоением разрядов. Они пройдут 3 ноября [в рамках „Зиланткона“]. Ожидается около 20 – 25 выступлений», — отметил спикер.

Судейскую коллегию будет возглавлять президент Федерации артфеха РФ Алик Мовшович, а главным секретарем турнира станет судья — арбитр чемпионата России по артистическому фехтованию Виктор Лобанов.

Кроме того, на конвенте пройдет турнир по стрельбе из лука. В нем примут участие 25 – 30 лучников. По словам Фетисова, в рамках «Зиланткона» также организуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет попробовать свои силы в этих видах спорта.

На конвенте также будут проводиться турниры по дуэльному фехтованию и японскому фехтованию кэндо.

29-й Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» пройдет в Казани с 1 по 4 ноября. За 4 дня пройдут более 250 мероприятий, в которых примут участие жители разных регионов России, стран СНГ, а также Израиля, Палестины и др.

«Зиланткон» — крупнейший в России ежегодный международный конвент любителей фантастики, толкинистики и ролевых игр. Впервые конвент проводился в 1991 году по инициативе казанского городского клуба любителей фантастики «Странники». Тогда он собрал около 70 человек из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов.

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