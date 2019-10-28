На следующей неделе татарстанцы будут отдыхать четыре дня

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). На следующей неделе, с 4 по 10 ноября, татарстанцев ждут всего три рабочих дня, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Так, 4 ноября в России отмечают День народного единства. Он является нерабочим в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

6 ноября — День Конституции РТ, он также является праздничным. В этот день татарстанцы отдыхают в соответствии с законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан».

Таким образом жители республики будут отдыхать в понедельник и в среду. Во вторник, 5 ноября, рабочий день будет на один час короче.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какие праздничные мероприятия ждут Казань в День народного единства.

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