Бесплатные музеи и «Ночь искусств»: как в Казани отпразднуют День народного единства

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В честь празднования Дня народного единства 4 ноября для жителей и гостей Казани организуют бесплатный вход в муниципальные музеи, состоятся различные концертные программы и патриотические мероприятия. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани сообщил начальник управления культуры исполкома Азат Абзалов.

«Городские музеи приглашают казанцев на выставки и литературные вечера, посвящённые народам Татарстана. Вход во все муниципальные музеи в День народного единства бесплатный», — отметил Азат Абзалов.

В этот день в музее истории государственности Татарстана можно будет познакомиться с документами, фото- и видеоматериалами, которые иллюстрируют этапы принятия Конституции Татарстана и основных государственных символов республики.

Кроме этого, со 2 по 7 ноября в различных домах культуры состоятся концертные программы.

«Муниципальные библиотеки представят книжные выставки, лекции по истории праздника. Молодежные клубы проведут патриотические мероприятия: тематические беседы, кинопоказы, исторические обучающие викторины для детей и подростков», — добавил Абзалов.

В День народного единства в театре оперы и балета пройдёт гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан», на котором коллективы республики представят достижения музыкального и хореографического творчества народов, проживающих в Татарстане.

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