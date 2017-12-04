Минтруд РТ назвал сферы с наибольшими рисками потерять работу

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Наибольшие риски потери работы испытывают люди, занятые в банковском секторе и страховых компаниях Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

«Что касается сфер, где [существуют] наибольшие риски потерять работу, на данный момент, это банковская сфера и страховые компании», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что почти каждая десятая компания в стране планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. При этом около половины работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году.

В Минтруде России также отреагировали на сообщение о сокращениях, заявив, что показатели безработицы в 2020 году сохранятся на нынешнем уровне. По состоянию на 1 октября в органах службы занятости зарегистрировано более 662 тыс. человек.

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