Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 24 м/с

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В понедельник, 28 октября, на территории Татарстана и Казани прогнозируется сильный юго-западный ветер, сообщает преесс-служба Гидрометцентра РТ.

Так, в ночное время порывы будут достигать 16 — 21 метра в секунду, днем и вечером скорость ветра составит 19 — 24 метра в секунду.

По шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, порывы ветра в 20 — 25 метров в секунду определяются как шторм и могут нанести небольшие повреждения, срывать дымовые колпаки и черепицу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине следующей недели на территории республики ожидается похолодание и небольшой снег.

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