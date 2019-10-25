(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Похолодание и небольшой снег ожидаются в Татарстане в середине следующей недели, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

При этом в предстоящие выходные в Татарстане сохранится теплая погода. 26 октября в ночное время температура воздуха будет составлять +1..+6 градусов, днем — от 9 до 14 градусов тепла. Единственным неблагоприятным фактором могут стать порывы ветра до 17 метров в секунду.

27 октября во многих районах республики пройдут небольшие дожди, ночные температуры воздуха составят +4..+9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +13 градусов.

В понедельник к северным и северо-западным районам республики подойдет холодный атмосферный фронт. Ночные и дневные температуры воздуха будут как и в воскресенье, однако порывы ветра увеличатся до 22 метров в секунду. Также синоптики обещают осадки.

Во вторник начнется понижение температур: ночью столбик термометра в некоторых районах опустится до −3 градусов, дневные не превысят +1..+6 градусов.

В среду похолодание продолжится и пройдет небольшой снег.

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