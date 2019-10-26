Полицейские устанавливают обстоятельства ночной перестрелки на улице в Казани

Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Ночью в Кировском районе Казани неизвестные устроили на улице перестрелку. Информацию о произошедшем разместили пользователи в соцсетях.

По предварительным данным, звуки выстрелов были слышны в Адмиралтейской слободе на улице Кызыл Армейская. Очевидцы пишут, что на месте происшествия были найдены несколько гильз.

В пресс-службе УМВД России по Казани ИА «Татар-информ» сообщили, что в данный момент по следам ночных событий идет проверка.

«В полицию поступило заявление от очевидцев, который рассказали, что на месте перестрелки были несколько человек. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», – рассказали агентству в пресс-службе ведомства.



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