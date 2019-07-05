В России могут появиться плацкартные вагоны без боковых полок

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Специалисты ФПК представили концепт обновленного «плацкарта» без боковых полок, сообщает РИА Новости.

Дизайн новых вагонов выполнен в сдержанных тонах (серых и бежевых) с яркими красными деталями. Места располагаются друг напротив друга, но их в новом вагоне всего 40 (вместо обычных 54). При этом длина полки на 17,5 см больше, чем сегодня.

В компании отметили, что говорить о выпуске подобных вагонов пока рано, поскольку сначала надо выяснить, будет ли проект интересен пассажирам.

Ранее сообщалось, что из поездов хотят убрать вагоны-рестораны.

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