Чистопольский музей-заповедник на «Ночи музеев» представит технику монотипии

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



В полдень всех желающих в Музее истории города ждет творческая встреча с известным чистопольским художником Анатолием Зиновьевым на персональной юбилейной выставке мастера «Природы вечной обаянье». В час дня состоится мастер-класс «Фантазийные пятна» для школьников по созданию художественных работ в технике монотипии.



С полудня и до десяти вечера можно будет посетить семейную интерактивную программу «Увлекательная история Чистополя». В течение всего дня будет организована работа импровизированных фотозон «Купеческая гостиная», «Рабочий кабинет купца», «Лавка купца» и «В дореволюционном фотоателье».

В Мемориальном музей Бориса Пастернака пройдет выставка «Донеси любовь мою Златоустой Анне – всея Руси!», посвященная 130-летию с дня рождения Анны Ахматовой, музейное занятие для детей «Тайна Кира Булычева», посвященное 85-летию со дня рождения писателя, а также литературный вечер «Муза плача, прекраснейшая из муз!».

В Музейно-выставочном комплексе состоится музейное занятие «Синема, синема, от тебя мы без ума!». Гости программы узнают о создателях кинематографа и о развитии кино, а также посмотрят несколько коротких немых фильмов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку и мастер-класс на «Ночи искусств».

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