WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 07:15

Культура

Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

Рекомендуем

Культура

Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

Музей исламской культуры 3 ноября присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Музей исламской культуры в Казани присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств» и приглашает 3 ноября всех желающих на татарское чаепитие и интересную программу. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В программу празднования всероссийской ночи вошли перформанс, выставка и различные мастер-классы.

Выпускница Казанского федерального университета, талантливый молодой художник Наргиза Сахабиева организует для посетителей перформанс по искусству графического дизайна. Изучая ислам и вдохновляясь произведениями современного искусства, Наргиза создала коллекцию картин, в которых соединяются современная графика и арабское письмо. Начало – в шесть вечера.

Мастер-класс по татаро-мусульманскому музыкальному искусству запланирован на 19.30. Урок проведет группа Kazan Hijazz.

Послушать историю возникновения традиции чаепития и попробовать настоящий татарский чай с травами горожане смогут на занятии, посвященном церемонии татарского чаепития. Начало – в девять вечера.

На протяжении всего вечера также состоятся мастер-классы от известного татарского каллиграфа Альфии Исхаковой и обучение росписи хной мехенди.

Ознакомиться с более подробной программой можно в социальной сети «ВКонтакте».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»
Новости дня
07:15
Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

Музей исламской культуры 3 ноября присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

06:35
Сельчане Тетюшского района провели праздник молодого пенсионера

В библиотеке звучали любимые русские и мордовские песни в исполнении участников праздника.

05:44
В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»

29 ребят получили аттестаты о завершении учебы в Школе Искусств им. Салиха Сайдашев – всего четыре синих и 25 красных аттестатов.

04:29
Более полутысячи нижнекамцев пострадали от укусов животных

Инкубационный период заболевания для человека составляет от нескольких дней до одного года и более – в зависимости от тяжести нанесенных травм.

03:09
Жители Чистополя своими силами облагородили сквер любви и согласия, высадив туи

Красивые, благоустроенные парки и скверы всегда радуют горожан.

02:30
В зеленодольской художественной галерее «Блик» открылась выставка Фарита Валиуллина

Экспозиция под названием «О любви говорю тебе, мой народ» посвящена 60-летнему юбилею художника.

01:29
На гала-концерте «Браво – телешоу!» в Чистополе выступят лучшие артисты района

Конкурс проводился в номинациях: «Лучше всех!», «Старше всех!», «Один в один», «Две звезды».

00:18
Марат Гирфанов стал руководителем исполкома Альметьевского района РТ

Поздравляя Марата Нилевича с избранием, глава района Тимур Нагуманов пожелал ему плодотворной работы.

25.10 23:50
На дорогах 22 районов РТ для предотвращения ДТП установили 90 км линий освещения

В прошлом году на дорогах республики определили 113 мест концентрации ДТП.

25.10 23:32
Заблудившегося лебедя в Нижнекамском районе вернули на озеро

Безопасности пернатого сейчас ничего не угрожает.

25.10 23:20
Около 200 спортсменов со всей республики поборются за звание чемпиона РТ по бадминтону

Торжественное открытие чемпионата состоится 26 октября в 10 утра в Центре бадминтона.

25.10 23:16
Тимур Кадыров: От мастер-плана важно получить механизм управления развитием территории

Заместитель главного архитектора Казани выступил на второй российской молодежной архитектурной биеннале.

25.10 23:02
Егор Сорокин: В некоторых моментах нападающие «Рубина» должны были забивать

Защитник казанского клуба рассказал о своих эмоциях после первого матча в стартовом составе с конца августа.

25.10 22:50
Голкипер «Рубина»: Игра с «Уралом» была наша, нам нужно было оказать больше давления

Встреча казанского клуба с командой из Екатеринбурга завершилась нулевой ничьей.

25.10 22:44
Наставник «Рубина»: Наша проблема в том, что нападающие не забивают

Эдуардо Докампо объяснил причину плохой реализации моментов у форвардов.

25.10 22:41
Семья с маленьким ребенком отравилась газом в Бугульме

37-летнего мужчину, его 32-летнюю супругу и маленького сына доставили в Бугульминскую ЦРБ.

25.10 22:38
«Рубин» не будет торопиться с восстановлением Граната, Бегича и Старфельда

Кроме Старфельда, никто не провёл ни одного матча с начала сезона чемпионата России.

25.10 22:20
«Ак Барс» делегировал двух игроков в олимпийскую сборную России

Кубок Германии пройдет 7 — 10 ноября в Крефельде.

25.10 22:12
Тухватуллина и Прокофьева выбрали фаворитов конкурса молодежной архбиеннале

Новый главный архитектор Казани и ее предшественница сошлись в предпочтениях по одному из проектов реновации портового элеватора столицы РТ.

25.10 22:04
Около 150 спортсменов в Казани поборются за Кубок РТ по акробатическому рок-н-роллу

Всего будут разыграны медали в 11 дисциплинах.

25.10 21:52
«Рубин» продолжил беспроигрышную серию: боевая ничья с «Уралом»

После 14 матчей в активе казанцев стало 16 очков.

25.10 21:46
Толовенкова о создании парков: Нужно делать ставку на исследование запросов жителей

Заместитель главного архитектора Казани приняла участие во второй российской молодежной архитектурной биеннале.

25.10 21:28
Ленар Сафин призвал учитывать обращения жителей при разработке программ дорожных работ

В систему «Народный контроль» ежегодно поступает более 20 тыс. обращений, связанных с содержанием и ремонтом автодорог.

25.10 21:10
Координатор проекта «За честные закупки» в ПФО назвал коррупцию социальным вирусом

В рамках визита в Татарстан Вадим Нуждин встретился с активистами антикоррупционных студкомиссий.

25.10 21:02
Жители домов Приволжского района Казани останутся без света 26 октября

Электричества не будет с 8 утра и до 6 вечера.

События