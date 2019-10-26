Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Музей исламской культуры в Казани присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств» и приглашает 3 ноября всех желающих на татарское чаепитие и интересную программу. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В программу празднования всероссийской ночи вошли перформанс, выставка и различные мастер-классы.



Выпускница Казанского федерального университета, талантливый молодой художник Наргиза Сахабиева организует для посетителей перформанс по искусству графического дизайна. Изучая ислам и вдохновляясь произведениями современного искусства, Наргиза создала коллекцию картин, в которых соединяются современная графика и арабское письмо. Начало – в шесть вечера.



Мастер-класс по татаро-мусульманскому музыкальному искусству запланирован на 19.30. Урок проведет группа Kazan Hijazz.



Послушать историю возникновения традиции чаепития и попробовать настоящий татарский чай с травами горожане смогут на занятии, посвященном церемонии татарского чаепития. Начало – в девять вечера.



На протяжении всего вечера также состоятся мастер-классы от известного татарского каллиграфа Альфии Исхаковой и обучение росписи хной мехенди.



Ознакомиться с более подробной программой можно в социальной сети «ВКонтакте».

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