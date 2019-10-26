Потенциально опасный астероид диаметром около километра прошел мимо Земли

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Крупный астероид 162082 (1998 HL1), диаметр которого достигает почти одного километра, прошел мимо Земли на расстоянии 6,1 млн км.

Наибольшее сближение небесного тела с планетой произошло 25 октября в 13.17 по времени восточного побережья США (20.17 по московскому времени), отмечает интернет-портал Space.com.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) включает 1998 HL1 в число потенциально опасных астероидов. Таковыми считаются небесные тела диаметром более полкилометра, которые сближается с Землей на расстояние около 7 млн км.

«Следующее сближение этого астероида с Землей произойдет 26 октября 2140 года, когда он окажется на расстоянии 6,1 млн км от нашей планеты», – отмечает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за астероидом 1998 HL1 с помощью установленного в Турции телескопа РТТ-150 наблюдают и астрономы Казанского федерального университета.

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