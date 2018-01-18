Астрономы КФУ начали отслеживать летящий к Земле астероид диаметром в километр

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Астрономы Казанского федерального университета ведут наблюдения за сближающимся с Землей астероидом 162082 (1998 HL1), диаметр которого достигает почти одного километра. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам заведующего кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, члена-корреспондента Академии наук РТ, профессора Ильфана Бикмаева, никакой опасности для обитателей Земли небесное тело не представляет.

«<...> 25-26 октября этого года он (астероид – прим. Т-и) пройдет достаточно далеко, в 6 млн км от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны) <...>», – объяснил исследователь.

Вместе с тем траектории движения астероидов со временем меняются под воздействием гравитационного притяжения больших небесных тел, поэтому астрономы постоянно следят за ними. Наблюдения за астероидами, в том числе и за 162082 (1998 HL), казанские ученые ведут с помощью телескопа РТТ-150, установленного в Турции. Эта работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований, добавил профессор КФУ.

Данные о веществе астероидов и его плотности позволяют оценить их массу. Полученные сведения астрономы «планируют передать в Центр малых планет Международного астрономического союза, который находится в Гарвардском университете (США)», где они будут использованы «для точного расчета эфемерид (траекторий) полета астероидов», пояснил Бикмаев.

При этом определить состав астероида 162082 (1998 HL1), открытого 18 апреля 1998 года, пока не удалось, констатировал ученый.

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