Омский экс-участник «Comedy Баттла» стал победителем Stand Up фестиваля в Казани

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Участник трех сезонов телевизионного шоу «Comedy Баттл» Рамис Ахметов взял главный приз проходящего в Казани IV Международного стендап-фестиваля. 100 тыс. рублей вручил ему резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили.

«Так приятно видеть тебя без гитары, ты так хорошо разогнался. Теперь мы все знаем про жену Рамиса», – сказал перед награждением Бебуришвили, намекая на детали выступления юмориста. Сегодня тот шутил над своей женой и над отношениями в собственной семье.

Ранее Рамис Ахметов участвовал в трех сезонах шоу «Comedy Баттл» на ТНТ (включая шестой, последний на данный момент) и трижды выходил в финал, но неизменно проигрывал. Кроме того, он участвовал в проектах «Не спать» и «Рассмеши Комика», а также является главным представителем объединения Stand Up Comedy Omsk в Москве.

Гала-концерт прошел в концерт-холле «Эрмитаж», где финалисты фестиваля шутили без каких-либо ограничений.

«Всегда мы будем чем-то недовольны, но в эту минуту не хочется говорить о чем-то негативном. У нас получилось сделать максимальный комфортный фестиваль – благодаря усилиям нашего организатора Насти Ткачевой», – сказал, завершая вечер, директор творческого объединения Stand Up Kazan Артур Шамгунов.

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