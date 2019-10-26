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Татар-информ

26 октября 2019, 20:48

ОбществоКультура

Юмор без ограничений: в Казани начался гала-концерт Международного стендап-фестиваля

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ОбществоКультура

Юмор без ограничений: в Казани начался гала-концерт Международного стендап-фестиваля

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Лучшему комику фестиваля достанется приз в размере 100 тыс. рублей.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани начался гала-концерт IV Международного стендап-фестиваля в Казани. Юмористы приготовились шутить без ограничений – ведь среди его зрителей не может быть детей, на что указывает возрастная маркировка 18+.

«Я думаю, это круто, что мы начали развивать Stand Up в Казани. Мы занимаемся этим не за деньги, мы занимаемся этим ради кайфа. И я уверенно могу заявить, что в Казани работуют одни из лучших комиков России», – заявил директор IV Международного стендап-фестиваля Ильдар Фаттахов.

В этом году в состав жюри, которое и определит обладателя приза в размере 100 тыс. рублей, помимо Ильдара Фаттахова вошли резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили и министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. Кроме того, организаторы кооптировали в него двух случайных зрителей, чтобы было представлено и мнение публики.

«Честно, я не надеюсь на победу и не отношусь к происходящему сейчас как к конкурсу. Это просто огромный опыт. Сегодня я буду шутить о себе, о своей жизни, о том, какое в обществе отношение к инвалидам», – рассказала перед началом концерта участница фестиваля Алина Романовна.

Девушка передвигается на инвалидной коляске. Она одержала победу в «Битве вузов», которая прошла в первый день мероприятия. Она даже не подозревала, что сегодня ее выступление будет оценивать резидент Comedy Club.

«Я очень жду необычного юмора от необычных людей. Хочу посмотреть на профессионалов и взять для себя что-то из их юмора, мораль какую-нибудь», – отметил один из зрителей – начинающий стендапер Артем Жуков.

На сегодняшний день в России насчитывается всего три подобных масштабных проекта, включая казанский. Его реализация стала возможной благодаря победе творческого объединения Stand Up Kazan в грантовом конкурсе на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида». 

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