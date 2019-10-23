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Татар-информ

23 октября 2019, 08:58

ОбществоЗдоровье и среда

Названы утренние привычки, которые позволят избавиться от лишнего веса

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ОбществоЗдоровье и среда

Названы утренние привычки, которые позволят избавиться от лишнего веса

Наиболее полезны для желающих похудеть завтраки из продуктов, содержащих большое количество белка.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Правильный завтрак позволит избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Об этом рассказала диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл британскому изданию Daily Mail, пишет «Российская газета».

По мнению врача, «привычкой должно стать ежедневное употребление по утрам 300–500 мл воды». Среди полезных утренних напитков были перечислены травяные чаи и зеленый чай.

При этом, по словам диетолога, желающим похудеть следует отдавать предпочтение белковым завтракам, которые помогают «регулировать уровень глюкозы в крови по утрам». Оптимальным вариантом она назвала яичницу-болтунью с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом, предложив в качестве альтернативы вареные яйца и греческий йогурт.

Среди полезных привычек медик упомянула употребление богатых клетчаткой продуктов и кофе, но без молока. А вот от продуктов, содержащих обработанные сахара, она посоветовала отказаться. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала, как не потолстеть осенью и зимой.

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