Башкортостан предложил Татарстану проводить «вечера дружбы» между районами

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Участники Дней башкирской культуры в Татарстане поддержали идею организации совместных культурных мероприятий между районами двух республик. Дни башкирской культуры были организованы в казанском Доме дружбы народов РТ.

Проведение Дней башкирской культуры в Татарстане приурочено к столетию Республики Башкортостан. Состоялись мастер-классы по игре на курае и кубызе, а также уроки по вокалу и хореографии.

«Мы приехали из Башкортостана большой делегацией. Здесь появилась возможность взаимного общения представителей двух республик. Встречу мы назвали «Здравствуйте, земляки». Давайте сегодня вместе обсудим проблемы», – предложила заместитель Председателя Госсовета Башкортостана, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Татарстан на встрече представили начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.

Активисты башкирского молодежного движения рассказали о своей работе в Казани. Представители старшего поколения попросили поддержки для выведения этих мероприятий на более масштабный уровень. Представители властей двух республик напомнили, что у общественных организаций есть возможность получать гранты на свои проекты, и пообещали, что поддержка будет оказана.

Предложение участников о более активном сотрудничестве районов республик в области культуры было поддержано представителями властей и Башкортостана, и Татарстана.

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