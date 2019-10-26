WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 22:44

Общество

Башкортостан предложил Татарстану проводить «вечера дружбы» между районами

Рекомендуем

Общество

Башкортостан предложил Татарстану проводить «вечера дружбы» между районами

В Татарстане проходят Дни башкирской культуры.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Участники Дней башкирской культуры в Татарстане поддержали идею организации совместных культурных мероприятий между районами двух республик. Дни башкирской культуры были организованы в казанском Доме дружбы народов РТ.

Проведение Дней башкирской культуры в Татарстане приурочено к столетию Республики Башкортостан. Состоялись мастер-классы по игре на курае и кубызе, а также уроки по вокалу и хореографии.

«Мы приехали из Башкортостана большой делегацией. Здесь появилась возможность взаимного общения представителей двух республик. Встречу мы назвали «Здравствуйте, земляки». Давайте сегодня вместе обсудим проблемы», – предложила заместитель Председателя Госсовета Башкортостана, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Татарстан на встрече представили начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.

Активисты башкирского молодежного движения рассказали о своей работе в Казани. Представители старшего поколения попросили поддержки для выведения этих мероприятий на более масштабный уровень. Представители властей двух республик напомнили, что у общественных организаций есть возможность получать гранты на свои проекты, и пообещали, что поддержка будет оказана.

Предложение участников о более активном сотрудничестве районов республик в области культуры было поддержано представителями властей и Башкортостана, и Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Эксперты Башкортостана провели мастер-классы для активной башкирской молодежи РТ
Новости дня
26.10 23:58
Потенциально опасный астероид диаметром около километра прошел мимо Земли
26.10 23:50
Омский экс-участник «Comedy Баттла» стал победителем Stand Up фестиваля в Казани

Рамис Ахметов удостоен главного приза в размере 100 тыс. рублей.

26.10 23:14
Боец из Татарстана взял «золото» на Всемирных военных играх

Тхэквондист Камалов оказался лучшим в весовой категории до 87 кг.

26.10 22:56
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
26.10 22:44
Башкортостан предложил Татарстану проводить «вечера дружбы» между районами

В Татарстане проходят Дни башкирской культуры.

26.10 22:25
Альберт Яруллин: Игра против «Барыса» была интересна болельщикам и полезна нам

Защитник «Ак Барса» прокомментировал победу над командой из Казахстана.

26.10 21:58
Новый сезон «Школы одного дня» ДУМ РТ стартовал в Казани

Проект нацелен на обучение его участников навыкам чтения намаза и азам ислама за пять уроков – по одному в неделю.

26.10 21:40
Эксперты Башкортостана провели мастер-классы для активной башкирской молодежи РТ

Лекции по SMM и социальным проектам состоялись в рамках Дней башкирской культуры в Татарстане.

26.10 21:24
Защитник «Ак Барса»: «Я был в шоке от вызова в сборную России»

Камиль Фазылзянов сообщил о своих эмоциях и о заброшенный им со своей зоны шайбе.

26.10 21:18
Наставник «Ак Барса»: «Нам нужно избавляться от большого количества удалений»

Дмитрий Квартальнов оценил игру своих подопечных и прокомментировал вызов Камиля Фазылзянова в сборную.

26.10 21:12
Казанцы смогут сдать на переработку стекло, пластик и алюминиевые банки

Мобильный пункт приема вторсырья будет работать в воскресенье, 27 октября, с 15 до 19 часов.

26.10 20:48
Юмор без ограничений: в Казани начался гала-концерт Международного стендап-фестиваля

Лучшему комику фестиваля достанется приз в размере 100 тыс. рублей.

26.10 20:02
Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

Две шайбы из трех казанцы забросили в большинстве.

26.10 19:56
Умерла солистка «Бабушек из Буранова» Наталья Пугачева
26.10 19:28
Синоптики предупредили о сильном ветре в Казани завтрашним утром

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

26.10 19:16
Помощник Президента РТ выступила в поддержку защитников бани в Дербышках

На данный момент, по словам Олеси Балтусовой, разборка сооружения 1949 года постройки приостановлена.

26.10 18:48
Наставник «Цмоки-Минска» о проигрыше УНИКСу: Сегодня проиграли Макколлуму

Вергун обратил внимание на агрессивную защиту своей команды, не лишенную, впрочем, недочетов.

26.10 18:26
Главный тренер УНИКСа о победе в Минске: Приехали с большим числом проблем и травм

Прифтис обратил внимание на достоинства противостоявшего казанцам клуба.

26.10 18:05
Пассажир сломал руку в момент столкновения автобуса с легковушкой в Татарстане

Автобус ехал из Казани в Тетеево, в салоне в момент ДТП находились 19 пассажиров.

26.10 17:49
Источник в военкомате: расстрелявший солдат в Забайкалье призывался не из Татарстана

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Рамиль Шамсутдинов якобы был призван Нурлатским военкоматом Татарстана.

26.10 17:26
УНИКС ожидаемо победил в Минске
26.10 16:58
Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

Объявляя результаты, международное жюри подчеркнуло, что очень надеется увидеть концепции-макеты реализованными в столице Татарстана.

26.10 16:40
Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Артем Вольвич рассказал об ощущениях после общения игроков клуба с болельщиками.

26.10 16:24
Максим Михайлов: «Зениту-Казани» нужен максимальный контакт с болельщиками

Волейболист казанского клуба поделился эмоциями после встречи с фанатами.

26.10 16:18
Проект «Әдәби марафон» стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО

Куратор проекта Раиль Гатауллин удостоен награды Ассамблеи народов РФ.

События