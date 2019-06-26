Эксперты Башкортостана провели мастер-классы для активной башкирской молодежи РТ

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Эксперты из Башкортостана провели мастер-классы по социальным проектам для активной башкирской молодежи Татарстана. Лекции прошли в казанском Доме дружбы народов в ходе проведения Дней башкирской культуры в РТ.

«Мы собрали актив Башкирского национально-культурного объединения в Татарстане. Из Башкортостана позвали экспертов, специалистов, молодежных лидеров», – отметил председатель совета Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Надеемся, что такие мероприятия послужат единению башкирской молодежи. Сейчас общая цель молодежи каждого народа – сохранение языка, самобытности, традиций», – подчеркнул он.

Председатель Ассоциации молодежных землячеств Башкортостана Байрас Азамат поделился опытом реализации социальных проектов. А PR-специалист Фонда по сохранению и развитию башкирского языка Назгуль Галеева рассказала о способах популяризации проектов в социальных сетях.

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