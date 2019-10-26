Умерла солистка «Бабушек из Буранова» Наталья Пугачева

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки», сейчас выступающего под названием «Бабушки из Буранова», народная артистка Удмуртии Наталья Пугачева. О ее смерти в своем Twitter’е сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны <...>. Мои соболезнования родным и близким», – написал он.

Артистка умерла незадолго до своего дня рождения – 28 октября ей бы исполнилось 84 года.

Причиной смерти Пугачевой, по словам художественного руководителя коллектива Ольги Туктаревой, стала болезнь. «Она болела уже четыре месяца. Последние полгода уже не выступала», – цитирует ее телеканал РЕН ТВ.

Самодеятельный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии завоевал известность в 2012 году. Тогда «Бурановские бабушки», представляя Россию на «Евровидении» в Баку, заняли второе место.

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