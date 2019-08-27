«Бурановские бабушки» выступят в Казани накануне Дня республики

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На празднике для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, посвященном предстоящему Дню республики, выступит знаменитый фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома столицы Татарстана Азат Абзалов.

«30 августа – один из самых значимых и любимых праздников жителей Казани и всей республики. Около 50 мероприятий мы уже провели и сейчас находимся на финишной прямой. Завтра в парке “Крылья Советов“ пройдет районный праздник для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, планируется выступление “Бурановских бабушек“», – отметил спикер.

Районный праздник для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани начнется в 16 часов. В этот день в парке «Крылья Советов» пройдет ярмарка ремесленников и будет организована работа различных тематических площадок.

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