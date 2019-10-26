Проект развития молодежного крыла удмуртов РТ получил награду Ассамблеи народов РФ

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Проект по формированию молодежного крыла удмуртов Татарстана отметили наградой Ассамблеи народов России. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала исполнительный директор национальной культурной автономии удмуртов РТ Марина Иванова.

«Это фактически олимпийские игры для представителей НКО, работающих в сфере межнациональных отношений», — отметила собеседница агентства.

Итоги юбилейного V Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики РФ подвели 25 октября. Татарстан на соревнованиях представляли три участника.

«В Татарстане за всего годы участия в конкурсе четыре “золотых” победителя: директор Дома дружбы народов Ирек Шарипов, мой руководитель, председатель НКА удмуртов РТ Андрей Герасимов, я и еще один участник этого года Раил Гатауллин с проектом “Әдәби марафон”», — заключила Марина Иванова.

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