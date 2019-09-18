Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

(Казань, 26 октября, «Татар-информ). Существует угроза распространения в республике АЧС. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выступая на совещании, глава Минсельхозпрода РТ заявил, что есть «большая вероятность распространения в республике вируса африканской чумы свиней».

По информации аграрного ведомства, в Приволжском федеральном округе неблагополучны по АЧС Саратовская и Нижегородская области.

«23 октября в Чистопольском районе выявлен геном вируса [АЧС] в продукции компании "Итера" Калужской области, которая завезена фирмой "Калитва-торг"», – проинформировал Марат Зяббаров.

При этом он добавил, что благодаря системе «Меркурий» и оперативной работе ветеринарной службы и Россельхознадзора удалось своевременно проследить движение продукции и уничтожить ее.

Министр обратился к главам муниципальных районов, руководителям свиноводческих предприятий, владельцам частных подворий с призывом «быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней».

В связи с вероятностью распространения вируса АЧС Президент РТ Рустам Минниханов рекомендовал главам муниципальных районов усилить контроль на рынках и в магазинах, провести соответствующую работу с предпринимателями.

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