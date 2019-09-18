WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 12:02

ОбществоСельское хозяйство

Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Рекомендуем

ОбществоСельское хозяйство

Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Министр призвал аграриев быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ). Существует угроза распространения в республике АЧС. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выступая на совещании, глава Минсельхозпрода РТ заявил, что есть «большая вероятность распространения в республике вируса африканской чумы свиней».

По информации аграрного ведомства, в Приволжском федеральном округе неблагополучны по АЧС Саратовская и Нижегородская области.

«23 октября в Чистопольском районе выявлен геном вируса [АЧС] в продукции компании "Итера" Калужской области, которая завезена фирмой "Калитва-торг"», – проинформировал Марат Зяббаров.

При этом он добавил, что благодаря системе «Меркурий» и оперативной работе ветеринарной службы и Россельхознадзора удалось своевременно проследить движение продукции и уничтожить ее.

Министр обратился к главам муниципальных районов, руководителям свиноводческих предприятий, владельцам частных подворий с призывом «быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней».

В связи с вероятностью распространения вируса АЧС Президент РТ Рустам Минниханов рекомендовал главам муниципальных районов усилить контроль на рынках и в магазинах, провести соответствующую работу с предпринимателями. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии
Новости дня
13:20
Три игры волейбольного «Зенита-Казани» будут перенесены из-за еврокубковых матчей

Под перенос попали игры против «Урала», «Югры» и одна домашняя игра Лиги Чемпионов.

13:08
Президент РТ обсудил с Комитетом ГД по охране здоровья организацию первичной медпомощи

Общественное обсуждение совершенствования организации первичной медпомощи на территории ПФО проходит в рамках проекта «Здоровое будущее».

12:44
Проект развития молодежного крыла удмуртов РТ получил награду Ассамблеи народов РФ

Итоги юбилейного V Всероссийского конкурса лидеров НКО подвели 25 октября.

12:02
Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Министр призвал аграриев быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней.

11:36
Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии

В Татарстане под урожай 2020 года озимые культуры посеяны на площади 498,1 тыс. га.

11:04
В РТ на капремонт многоквартирных домов с начала года потратили почти 5,5 млрд рублей

Ирек Файзуллин отчитался перед Президентом РТ о строительстве и капремонте в республике.

10:39
Полицейские устанавливают обстоятельства ночной перестрелки на улице в Казани

Информация об инциденте появилась на страницах в соцсетях.

10:24
Завершились съемки фильма татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка»

Во время четырех смен в Марий Эл было задействовано шесть локаций, 24 специалиста, более сорока единиц съемочной техники.

09:39
Восемь человек стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае

Смертельная авария произошла сегодня утром на 74-м км федеральной дороги А-322.

09:21
Пропавшего по дороге в школу мальчика из Татарстана нашли

Школьник уехал на автобусе в Казань, где его нашли волонтеры.

09:20
В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

На примере туристического комплекса «Татарский дом» показана вся современная жизнь татарского села.

08:30
Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

Татарстанский завод по производству холодильников разработал пакет предложений по предоставлению льгот для отечественных производителей.

08:04
В сельхозярмарках в Казани впервые примут участие «Татагрохим» и «Татмелиорация»

Хозяйства двух компаний-инвесторов планируют завезти для реализации горожанам сельхозпродукции более чем на 20 млн рублей.

07:40
В Казани представят сочинения композиторов из Австралии, Германии и Израиля

На концерте в Казанской консерватории также прозвучит музыка молодых татарстанских композиторов.

07:15
Музей исламской культуры проведет перфоманс, выставку, мастер-класс на «Ночь искусств»

Музей исламской культуры 3 ноября присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств».

06:36
Сельчане Тетюшского района провели праздник молодого пенсионера

В библиотеке звучали любимые русские и мордовские песни в исполнении участников праздника.

05:44
В Высокогорском районке завершился танцевальный сезон театра танца «Везунчики»

29 ребят получили аттестаты о завершении учебы в Школе Искусств им. Салиха Сайдашев – всего четыре синих и 25 красных аттестатов.

04:29
Более полутысячи нижнекамцев пострадали от укусов животных

Инкубационный период заболевания для человека составляет от нескольких дней до одного года и более – в зависимости от тяжести нанесенных травм.

03:09
Жители Чистополя своими силами облагородили сквер любви и согласия, высадив туи

Красивые, благоустроенные парки и скверы всегда радуют горожан.

02:30
В зеленодольской художественной галерее «Блик» открылась выставка Фарита Валиуллина

Экспозиция под названием «О любви говорю тебе, мой народ» посвящена 60-летнему юбилею художника.

01:29
На гала-концерте «Браво – телешоу!» в Чистополе выступят лучшие артисты района

Конкурс проводился в номинациях: «Лучше всех!», «Старше всех!», «Один в один», «Две звезды».

00:18
Марат Гирфанов стал руководителем исполкома Альметьевского района РТ

Поздравляя Марата Нилевича с избранием, глава района Тимур Нагуманов пожелал ему плодотворной работы.

25.10 23:50
На дорогах 22 районов РТ для предотвращения ДТП установили 90 км линий освещения

В прошлом году на дорогах республики определили 113 мест концентрации ДТП.

25.10 23:32
Заблудившегося лебедя в Нижнекамском районе вернули на озеро

Безопасности пернатого сейчас ничего не угрожает.

25.10 23:20
Около 200 спортсменов со всей республики поборются за звание чемпиона РТ по бадминтону

Торжественное открытие чемпионата состоится 26 октября в 10 утра в Центре бадминтона.

События