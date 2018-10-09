Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В республике 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии. Об этом доложил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Марат Зяббаров, озимые под урожай 2020 года посеяны на площади 498,1 тыс. га, из них 371,3 тыс.га (74,5%) озимая пшеница, 121,6 тыс.га (24,4%) озимая рожь.

«Большинство хозяйств работу на озимых провели, как этого требует технология, и надеемся на их успешную перезимовку», – сказал министр.

Согласно данным ведомства, в хорошем состоянии 80% посевов озимой пшеницы и 79% – ржи, в удовлетворительном – 15% и 16% соответственно. Не раскустились в фазе всходов по 4% посевов каждой из этих культур.

Как отметил глава профильного министерства, осень текущего года сильно отличается от прошлогодней. В 2018 году из-за дефицита влаги было проблемным получение всходов озимых, а в этом году влаги достаточно, и это положительно отражается на состоянии озимых», – заметил Марат Зяббаров.

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