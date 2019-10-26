В Казани представят сочинения композиторов из Австралии, Германии и Израиля

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 26 октября, в Казанской государственной консерватории имени Жиганова на одном из основных концертов международного фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» выступит Московский ансамбль современной музыки. Об этом сообщает пресс-служба организующего фестиваль Центра Софии Губайдулиной.

Впервые в столице Татарстана прозвучат сочинения израильских композиторов Аяла Адлера Colorsofdust и Амоса Элкана Tripp, австралийского композитора с русскими корнями Михаила Сметанина Adieu и немецкого композитора Штефана Штрайха «Облака». Кроме того, будут исполнены произведения уже ставших известными молодых композиторов Татарстана Елены Анисимовой и Эльмира Низамова – Spring Danse и «Серенада шарманщика» соответственно.

Московский ансамбль современной музыки состоит из пианиста Михаила Дубова, кларнетиста Олега Танцова, скрипача Евгения Субботина, виолончелиста Ильи Рубинштейна и флейтистки Марии Алихановой. «Примечательно, что все сочинения, исполняемые в этот вечер, написаны именно для полного состава ансамбля», – отметили в центре.

Программу представит директор столичного коллектива – музыковед Виктория Коршунова. Вход на концерт, который пройдет в Малом зале консерватории, будет свободным. Начало мероприятия – в 17 часов.

Ранее в Казани в рамках фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» уже состоялись выступление немецкого дуэта Voicetronics и совместный концерт Московского ансамбля современной музыки и Камерного оркестра «Новая музыка» Центра Софии Губайдулиной.

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