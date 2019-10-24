В Галерее современного искусства прозвучит музыка Губайдулиной и Кейджа

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 24 октября, в Галерее современного искусства ГМИИ РТ на одном из основных концертов международного фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» выступят Московский ансамбль современной музыки и Камерный оркестр «Новая музыка» Центра Софии Губайдулиной.

Солистом станет народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных баянист Фридрих Липс. Программа концерта будет посвящена Софии Губайдулиной, которая исполняется 88 лет.

Московский ансамбль и казанский оркестр под руководством заслуженной артистки РТ Анны Гулишамбаровой исполнят пьесу классика американского авангарда Джона Кейджа «Музыка жилой комнаты» для четырех исполнителей, концептуальную композицию Эдисона Денисова «Пение птиц» для ансамбля и фонограммы и навеянное индийскими обрядами произведение Mandala македонки Яны Андреевской.

«Значительным событием для знатоков и любителей музыки Софии Губайдулиной станет исполнение крупного сочинения Fahwerk для баяна и оркестра (2009), казанская премьера которого состоялась в присутствии автора на юбилейном концерте <...> в 2016 году», – отметили в Центре современной музыки Губайдулиной.

Концерт начнется в 17.30. Ранее в столице Татарстана в рамках фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» уже выступил немецкий дуэт Voicetronics.

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