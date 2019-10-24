WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

24 октября 2019, 05:50

Культура

В Галерее современного искусства прозвучит музыка Губайдулиной и Кейджа

Рекомендуем

Культура

В Галерее современного искусства прозвучит музыка Губайдулиной и Кейджа

Один из концертов фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» состоится в день рождения Софии Губайдулиной.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 24 октября, в Галерее современного искусства ГМИИ РТ на одном из основных концертов международного фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» выступят Московский ансамбль современной музыки и Камерный оркестр «Новая музыка» Центра Софии Губайдулиной.

Солистом станет народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных баянист Фридрих Липс. Программа концерта будет посвящена Софии Губайдулиной, которая исполняется 88 лет.

Московский ансамбль и казанский оркестр под руководством заслуженной артистки РТ Анны Гулишамбаровой исполнят пьесу классика американского авангарда Джона Кейджа «Музыка жилой комнаты» для четырех исполнителей, концептуальную композицию Эдисона Денисова «Пение птиц» для ансамбля и фонограммы и навеянное индийскими обрядами произведение Mandala македонки Яны Андреевской.

«Значительным событием для знатоков и любителей музыки Софии Губайдулиной станет исполнение крупного сочинения Fahwerk для баяна и оркестра (2009), казанская премьера которого состоялась в присутствии автора на юбилейном концерте <...> в 2016 году», – отметили в Центре современной музыки Губайдулиной.

Концерт начнется в 17.30. Ранее в столице Татарстана в рамках фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» уже выступил немецкий дуэт Voicetronics

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фестиваль «Осенины» в Елабуге собрал писателей, поэтов и переводчиков
Новости дня
06:29
Во Дворце молодежи Бугульмы после реконструкции открылся кружок по киберспорту

Идея открытия кружка по киберспорту принадлежит директору Дворца молодежи, который счел перспективным развитие инновационных направлений.

06:10
Минтруд РТ: Уровень безработицы в Татарстане остается практически неизменным

За неделю число зарегистрированных безработных в республике выросло на 0,01%.

05:50
В Галерее современного искусства прозвучит музыка Губайдулиной и Кейджа

Один из концертов фестиваля «МузТранзит: Восток-Запад» состоится в день рождения Софии Губайдулиной.

05:21
В Ковалях Пестречинского района обновят самую длинную дорогу села

Одна из актуальных проблем на селе – это состояние дорог.

04:32
На диспансеризацию доставили почти 300 пожилых людей из 12 сел Альметьевского района

Сельских жителей Альметьевского района привозят на диспансеризацию в медицинские учреждения.

03:28
Чемпион России по битбоксу из Нижнекамска поделился своими навыками с молодежью

Модную дисциплину представил полуфиналист «Comedy Баттла» Ифтихор Алидодов.

02:33
Фестиваль «Осенины» в Елабуге собрал писателей, поэтов и переводчиков

Литераторы возложили цветы к могиле и бюсту Марины Цветаевой.

01:40
За титул «Воспитатель года 2020» сразились 17 воспитателей заинских детсадов

Участники, занявшие первое и второе места, примут участие в зональном этапе.

00:48
За неуплату алиментов временно лишены прав 43 пестречинских водителя

Акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты!» проходит в Пестречинском районе.

00:34
Врач рассказал о времени, когда следует отказаться от кофе
00:20
Защитник УНИКСа о победе над «Ховентудом»: Были моменты, где должны были сыграть лучше

В целом принесший 32 очка своей команде Макколлум остался доволен ходом встречи.

23.10 23:58
Врач напомнил об основных признаках гипертонического криза
23.10 23:46
В Нижнекамске официально завершился капремонт дворовых территорий

На ремонт дворов в текущем году из бюджета республики было выделено 170 млн рублей.

23.10 23:40
Наставник «Ховентуда» о поражении от УНИКСа: В первой половине мы играли просто ужасно

Дюран обратил особое внимание на большое количество потерь.

23.10 23:32
Главный тренер УНИКСа о победе над «Ховентудом»: «Важно, что мы сегодня выиграли»

Прифтис отметил достижения своих подопечных и объяснил ряд моментов, казавшихся ранее непонятными.

23.10 23:24
Правительство России поддержало возвращение пива на стадионы
23.10 23:14
Представители 34 домов культуры и сельских клубов сразились в Лаишеве за победу

Организатором конкурса выступает Министерство культуры РТ и Республиканский центр развития традиционной культуры.

23.10 23:02
Общественный транспорт Мамадыша перешел на новый график работы

Расписание обновилось по многочисленным обращениям мамадышцев, которые просили продлить режим работы общественного транспорта.

23.10 22:54
В Казани племянник Аксенова презентует его «Лекции по русской литературе»

Посетители литературного вечера смогут услышать голос писателя, читающего фрагмент одной из вошедших в книгу лекций.

23.10 22:42
Ученые нашли вещество, способное бороться с раком и старением
23.10 22:28
В Татарстане потеплеет до +13 градусов

Днем осадки на территории республики маловероятны.

23.10 22:20
В ПФР оценили траты на индексацию пенсий работающим пенсионерам
23.10 22:08
УНИКС продолжил победную серию в Кубке Европы

У себя дома казанцы взяли верх над испанским «Ховентудом».

23.10 21:57
Форвард «Магнитки» извинился перед Ткачевым за нанесенную травму

Нападающего «Ак Барса» унесли со льда на носилках.

23.10 21:50
Фонд РТ по защите прав дольщиков зарегистрирован в Минюсте

Средства на достройку проблемных домов новая организация будет получать из федерального бюджета с учетом дофинансирования со стороны Татарстана.

События