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Татар-информ

25 октября 2019, 20:48

Духовная жизнь

В Мамадыше установили и освятили пять куполов на храме Живоначальной Троицы

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Духовная жизнь

В Мамадыше установили и освятили пять куполов на храме Живоначальной Троицы

Фото: http://mamadysh-rt.ru

Пять куполов были установлены при помощи специальной техники, которую привезли из соседнего района.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 25 октября, в Мамадыше установили и освятили купола на храме Живоначальной Троицы. Освещение крестов и куполов совершил епископ Иннокентий. Это первый визит религиозного деятеля в Мамадышский район, пишет газета «Нократ».

Строящийся храм возведен вблизи исторического месторасположения Троицкого собора, разрушенного в 30-е годы прошлого века, на въезде в гору Пожарка.

Кирпичи для храма были заказаны в Алексеевском районе, а позолоченные купола привезли из Челябинской области. Данное сооружение стало самым высоким в городе. Пять куполов были установлены при помощи специальной техники, которую привезли из соседнего района.

Храм рассчитан на двести прихожан, на строительные работы выделено более 50 млн рублей. Высота храма составило 33 метра. Число является символическим: 33 – возраст Христа. Планируется, что в ближайшем будущем здесь построят воскресную школу и дом батюшки.


Храм расположен на улице Советская. Примечательно, что данная улица протянулась от одного религиозного объекта к другому – от нового храма до Центральной мечети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительные работы на объекте начались в июне прошлого года. Первые сваи были забиты в июле 2018 года.

 

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