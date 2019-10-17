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Татар-информ

18 октября 2019, 05:03

Духовная жизнь

В Мамадыше установят и осветят купола на храме Живоначальной Троицы

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Духовная жизнь

В Мамадыше установят и осветят купола на храме Живоначальной Троицы

Фото: mamadysh-rt.ru

На строительстве храма Живоначальной Троицы в Мамадыше продолжаются работы, которые стартовали в июне 2018 года.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). 25 октября в Мамадыше установят и осветят купола на храме Живоначальной Троицы, в этот же день запланирован визит митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Об этом пишет газета «Нократ».

На строительстве храма Живоначальной Троицы в Мамадыше продолжаются работы, которые стартовали в июне 2018 года. Стены храма выросли прямо на глазах. Храм Живоначальной Троицы возводится на месте разрушенного в далеком 1933 году.

Начало освящения куполов запланировано на десять утра, а в полдень в районном доме культуры состоится районный православный форум с участием митрополита Казанского.

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