Цифровизация и интерактивность: в Казани завершился туристический форум

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани завершил работу туристический форум «Ориентиры будущего», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

«В мероприятии приняли участие более 30 российских и международных спикеров, более тысячи делегатов из 46 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Во второй рабочий день форума состоялся деловой завтрак, а затем работа продолжилась в сессионном формате. Делегатам были предложены 3 заключительные сессии, в рамках которых обсуждались аспекты цифровизации туризма на российской и международной арене.

В фокусе первой сессии были глобальные тренды индустрии путешествий. Под модераторством генерального директора Profi.Travel Алексея Венгина трое российских и один международный эксперт представили свое видение современной повестки.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова провела обзор лучших практик цифровизации из различных отраслей, отметив возрастающую значимость взаимодействия власти и бизнеса с интерактивными сегментами Интернета.

Вторая и третья сессии были посвящены разбору маркетинговых и digital-технологий по продвижению туристических дестинаций.

Форум «Ориентиры будущего» проходил в Казани с 23 и 25 октября. Организаторами Форума выступил Госкомитет РТ по туризму при поддержке Федерального агентства по туризму. Соорганизаторы Форума — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и медиахолдинг Profi.Travel.

В работе форума приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Захарова, советник руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, представитель глобального IT-холдинга Amadeus Арно Валион, представитель ПАО Сбербанк России Антон Каменев, генеральный директор компании Profi.Travel Алексей Венгин и другие.

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