Шайхутдинов: Сегодня не хватает оцифрованных данных о внутреннем туризме в РФ

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Второй рабочий день форума «Ориентиры будущего» в Казани открыл деловой завтрак от генерального партнера форума, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

О ходе разработки 15-летней стратегии работы Федерального агентства по туризму рассказала заместитель руководителя агентства Евгения Чухнова.

По ее словам, сейчас перед организацией стоят такие амбициозные задачи и цели, как полная цифровизация сервисов для туристов, в том числе в части электронного получения виз, внедрение системы «Электронная путевка».

«Как результат изменений, которые сегодня пока в стадии обсуждения, многие оффлайн-услуги уйдут в „цифру“. Как, например, „цифровой ТИЦ“ и его масштабирование на всю страну, „карта гостя“ и другие. Мы открыты предложениям, и проект стратегии в течение ближайших двух месяцев будет на общественном обсуждении», — сказала Чухнова.

«Сегодня очень не хватает оцифрованных данных о внутреннем туризме в России, а ведь цифровые данные — это руководство к действию, и их анализ помогает как организаторам туризма, так и потребителям готовых туристических продуктов», — отметил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Затем работа форума «Ориентиры будущего» продолжилась в сессионном формате. Участникам предложены три заключительные сессии, в рамках которых будут раскрыты различные аспекты цифровизации туризма на российской и международной аренах.

Форум «Ориентиры будущего» проходит в Казани с 23 по 25 октября. Организаторами Форума выступил Госкомитет РТ по туризму при поддержке Федерального агентства по туризму. Соорганизаторы форума — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и медиахолдинг Profi.Travel.

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