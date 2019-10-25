Полицейские выяснили, что мужчина уколол жительницу Нижнекамска шприцем с наркотиком

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Полицейские выяснили, что мужчина уколол 32-летнюю жительницу Нижнекамска шприцем, в котором находился наркотик. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В среду, 23 октября, в полицию Нижнекамска обратилась 32-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что во время прогулки с ребенком в парке к ней подошел мужчина и завел беседу. Незнакомец шел за женщиной до дома, а у подъезда обнял ее и воткнул в ногу шприц. Женщина закричала, а злоумышленник сбежал.

Как показало медосвидетельствование, в анализах у потерпевшей были обнаружены следы наркотика (морфина).

Нападавшего задержали. Им оказался дважды судимый 39-летний местный житель, который не смог объяснить причину своего поступка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь нижнекамцу может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске ищут мужчину, который на улице уколол женщину шприцем в ногу и сбежал.



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