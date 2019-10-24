(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Полицейские ищут мужчину, который на улице в Нижнекамске уколол женщину шприцем и сбежал. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамску.

Накануне вечером напротив дома № 25/26 по улице Корабельная незнакомец напал на 32-летнюю женщину и уколол ее шприцем, после чего сбежал. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию и за помощью к медикам.

Личность злоумышленника установили. Сейчас ведутся его поиски.

В полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине, обращаться по телефонам: 02 или 102.



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