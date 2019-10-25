Эксперт: Нацпроект «Экология» станет вектором развития туристической отрасли

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Национальный проект «Экология» станет вектором развития туристической отрасли, в том числе и экотуризма по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Такое мнение на форуме «Ориентиры будущего» высказал замдиректора Кроноцкого заповедника (Камчатский край) Роман Корчигин.

«Мы в какой-то мере в начале пути развития, и здесь важно понимать, что кроме тех количественных показателей, которые прописаны в нацпроекте „Экология“, много внимания нужно уделить качественным показателям. Это не просто посещение большим количеством людей национальных парков, а именно то, насколько качественно будет дана информация [о них] и как много времени люди проведут на этих территориях», — подчеркнул собеседник ИА «Татар-информ».

Он также отметил, что перед экологическим туризмом сегодня стоит ряд опасений и вызовов. Во-первых, это понимание того, какое направление экотуризма и для чего необходимо развивать. Во-вторых, как правильно выстроить экологическое просвещение.

«Если это познавательный туризм, если мы хотим привлечь людей, нужно дать им понять, почему это такая хрупкая и особо охраняемая природная территория и почему с ней так бережно надо работать. С другой стороны, мы должны понять, где тот предел, в показе ООПТ и при этом ее сохранении», — отметил Корчигин.

По словам замдиректора Кроноцкого заповедника, в первую очередь нужно заботиться о сохранении и развитии природных территорий, а уже потом думать о том, какие внебюджетные доходы они могут составить.

С 23 по 25 октября в столице Татарстана проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Он собрал ведущих специалистов в этой отрасли, туроператоров, лидеров в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению замгендиректора архангельского нацпарка «Кенозерье» Александры Яковлевой, туризм является важной частью экологического просвещения. Посетители заповедников, национальных парков, знакомясь с наследием территории, становятся ее сторонниками.

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