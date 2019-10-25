Эксперты в Казани определили туризм важной частью экологического просвещения

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Туризм является важной частью экологического просвещения. Посетители заповедников, национальных парков, знакомясь с наследием территории, становятся ее сторонниками. Такое мнение в рамках туристического форума «Ориентиры будущего» выразила замгендиректора архангельского нацпарка «Кенозерье» Александра Яковлева.

«Когда ты занимаешься развитием туризма, важно исходить из мировой концепции единства и природного, и культурного наследия, обязательно помнить о людях, о местных жителях, которые живут вблизи территории, чтобы им было выгодно сохранение наследия и развитие туризма», — подчеркнула спикер в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Она также отметила важность цифровизации в развитии особо охраняемых природных территорий. Современные технологии, по мнению Яковлевой, можно использовать для различных электронных экспозиций, создания визит-центров, сервисов для онлайн-бронирования.

«Мы черпаем информацию в цифровом пространстве, в Интернете. Конечно, национальные парки, заповедники не должны отставать от этого, они должны присутствовать в соцсетях, пользоваться всеми возможностями, которые дает цифровизация», — заключила собеседница агентства.

С 23 по 25 октября в столице Татарстана проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Он собрал ведущих специалистов в этой отрасли, туроператоров, лидеров в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению гендиректора управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонида Гункевича, цифровизация важна для экотуризма. Она позволит более точно направлять турпотоки в зависимости от интересов людей.

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