«Татспиртпром» на МТФ изучит нововведения таможни для экспорта алкоголя в 19 стран

(Москва, 25 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстанская компания «Татспиртпром» участвует в Международном таможенном форуме-2019 с целью изучить нововведения в работе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Основная цель посещения Международного таможенного форума для компании — узнать о нововведениях в таможенном законодательстве, как их применять в практической работе, а также ознакомиться с планами ФТС в целом», — пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании.

Кроме того, участники форума детально рассмотрят информационный портал «Личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности», который компания практически ежедневно использует в работе.

«Для компании „Татспиртпром“, которая активно реализует свою продукцию более чем в 19 странах мира, эти вопросы являются важными в сфере экспорта», — добавили в ТСП.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МТФ-2019 проходит в Москве с 24 по 25 октября. В мероприятии участвуют представители Татарстанской таможни, Казанского и Елабужского таможенного постов. Кроме того, республику на данном мероприятии представляют две компании — «Татспиртпром» и «ТАИФ-НК».

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