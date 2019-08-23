Международный таможенный форум пройдет 24-25 октября в Москве

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Федеральная таможенная служба проведет Международный таможенный форум (МТФ) в Москве. Мероприятие состоится 24-25 октября в Центре международной торговли.

«МТФ — это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки „Таможенная служба“. Ежегодно это событие дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования», — отметили организаторы форума.

Традиционно участие в мероприятиях примет Правительство РФ, Минфин России, Минэкономразвития России, Федеральная налоговая служба и другие федеральные органы власти, а также лидеры делового сообщества и представители зарубежных таможенных администраций.

Участие в форуме примут и татарстанские компании, в том числе «ТАИФ-НК» и «Татспиртпром», рассказали в Татарстанской таможне.

В прошлом году Международный таможенный форум посетили более 2 тыс. участников, среди них более 110 представителей иностранных делегаций из 27 стран, 5 международных организаций и более 70 журналистов из деловых и специализированных СМИ.

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