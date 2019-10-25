OZON позволит фермерам из РТ продавать продукты онлайн

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сельхозпроизводители из РТ в перспективе получат возможность продавать свои товары через OZON. Об этом на открытии нового сортировочного центра компании рассказал руководитель OZON в Республике Татарстан и регионе Поволжье Рустем Касимов.

«Есть план развивать продажи скоропортящихся товаров», — заявил Касимов и добавил, что подобный хаб уже работает в Москве.

Пока фермерам непросто продвигать свои товары в магазины, признал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«47 компаний татарстанских вышли на OZON, будем следить, чтобы их количество росло», — отметил Абдулганиев.

Новый склад с особым температурным режимом и экспресс-доставкой может появиться уже в следующем году, возможно, на площадке Зеленодольского ТОСЭР или в Казани, рассказала заместитель генерального директора по развитию корпоративных отношений и связей с индустрией Мария Заикина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня онлайн-ритейлер открыл в Татарстане новый сортировочный центр.

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