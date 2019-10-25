В Татарстане запустили новый центр OZON для сортировки посылок

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанцы будут быстрее получать посылки с OZON и смогут заказывать товары самозанятых онлайн. Такие возможности у жителей республики появятся благодаря новому сортировочному центру онлайн-ритейлера, сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на открытии площадки.

«Татарстан активно выходит в интернет-ритейл. Появился этот пункт, куда наши предприниматели, производители, будь то малый бизнес или крупный, могут сдать свой товар для быстрой доставки по России и за рубеж», — подчеркнул министр.

Самозанятые Татарстана быстрее других россиян, перешедших на новый налоговый режим, смогут воспользоваться услугами онлайн-ритейлера. Раньше такая возможность была только у предпринимателей, а товары им приходилось отправлять в сортировочный центр Твери. Чтобы начать продажи, необходимо зарегистрироваться на сайте.

«После регистрации у продавца есть 2 варианта размещения товаров: либо они размещают их на нашем складе, либо хранят на своем складе, и когда получают заказ на сайте, привозят в сортировочный пункт для отправки», — рассказал руководитель OZON в Республике Татарстан и регионе Поволжье Рустем Касимов.

За возможность представить свои товары рядом с продукцией гигантов рынка и других бизнесменов самозанятые заплатят комиссию — от 5% до 30%. Конечная сумма зависит от вида товара.

Резеда Аглиуллова делает украшения с татарским орнаментом уже 5 лет и стала самозанятой весной этого года.

«Раньше я продавала украшения через соцсети, а сейчас планирую попробовать продажи через OZON, чтобы не тратить много времени на отправку посылок по почте. Думаю, это поможет продавать мои топовые украшения по всей России и за рубеж еще эффективнее», — поделилась она планами.

Каждые сутки через центр могут проходить 20 тыс. посылок, а это примерно 1,5 млн единиц товаров. Также новая площадка поможет продавать книги Татарского книжного издательства.

Напомним, что в 2020 году компания OZON откроет логистический центр в Зеленодольском районе РТ.

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