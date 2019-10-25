Глава ФТС поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

(Москва, 25 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин поздравил таможенников с профессиональным праздником. Свои пожелания он озвучил на Международном таможенном форуме (МТФ) — 2019.

«Российская таможня — это многовековая история, колоссальный опыт, передаваемый из одного поколения таможенников в другое, это 262 действующих пункта пропуска через государственную границу, свыше 500 таможенных постов и постов фактического контроля, 83 таможни и 4 электронные таможни, 8 таможенных управлений, центральный аппарат и, конечно же, 60-тысячный коллектив, который своим трудом существенным образом пополняет государственный бюджет и стоит на страже национальной безопасности», — отметил Булавин.

По его словам, за 9 месяцев текущего года в доход федерального бюджета было перечислено 4 трлн 180 млрд таможенных платежей и налогов.

Сегодня осуществляется масштабное реформирование таможенных органов по концентрации деклараций в центрах электронного декларирования, активно модернизируется материальная база, внедряются цифровые технологии и новые процессы таможенного администрирования, напомнил он.

Отдельно Булавин отметил ветеранов таможенной службы и подчеркнул, что труд на благо Отечества, опыт и достижения многих поколений таможенников дают хороший пример молодым специалистам.

«Хотелось бы всех поздравить с государственным праздником — Днем таможенника, пожелать хорошего праздничного настроения, здоровья, мира, добра и дальнейших успехов во благо процветания нашего государства — Российской Федерации. Спасибо вам большое за службу!» — заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МТФ-2019 проходит в Москве с 24 по 25 октября. В мероприятии участвуют представители Татарстанской таможни, Казанского и Елабужского таможенных постов. Кроме того, республику на мероприятии представляют две компании — «Татспиртпром» и «ТАИФ-НК».

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