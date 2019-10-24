Эксперты в Казани назвали хайкинг драйвером развития туризма

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Цифровизация важна для экотуризма – она позволит более точно направлять турпотоки в зависимости от интересов людей. Такое мнение в рамках туристического форума «Ориентиры будущего» выразил гендиректор управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

«Цифровизация однозначно нужна экотуризму. Сочетание природы и цифровой среды – это и есть то, к чему надо стремиться, потому что это и есть воспитание. Во-вторых, с помощью цифровой среды и цифровизации мы сможем определять своего клиента и очень точно направлять туристические потоки в зависимости от интересов людей», – отметил собеседник ИА «Татар-информ».

По его словам, экотуризм не разрушает природу, а наоборот помогает сберечь ее и сформировать у людей экологичное поведение. Среди мировых трендов развития экологического туризма Гункевич назвал повышенный спрос на хайкинг – непродолжительные пешие прогулки по туристическим тропам. Также сейчас много мероприятий, связанных с пленэрами (живопись на открытом воздухе), приобщением к природе и искусству.

«Экотуризм – это не палатка-костерочек, это бережное отношение к природе, больше радиальные маршруты с какими-то местами локаций, чтобы нанести минимальный урон среде», – заключил гендиректор «Белой Горы».

С 23 по 25 октября в столице Татарстана проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Он собрал ведущих специалистов в этой отрасли, туроператоров, лидеров в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по мнению замгендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольги Захаровой, создание условий для бизнеса, вовлечение местных жителей и хорошая инфраструктура должны стать основными векторами в развитии экологического туризма.

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