Замгендиректора АСИ: Мода на экотуризм может разрушить природное биоразнообразие

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Создание условий для бизнеса, вовлечение местных жителей и хорошая инфраструктура должны стать основными векторами в развитии экологического туризма. Такое мнение на открытии форума «Ориентиры будущего» выразила замгендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.

«Когда мы говорим о развитии наших территорий, очень важно понимать, что есть разные режимы: сохранения и развития. Я очень боюсь, что как только эта тема станет модной и в нее ринутся все: бизнес, местные жители и государство, мы потеряем часть нашего биоразнообразия», — отметила спикер.

По словам Захаровой, чтобы сохранить биологическое разнообразие для потомков и будущих поколений, нужно вести исследовательскую работу и в сохранении уже имеющихся природных богатств. Кроме того, властям важно выстроить взаимодействие с инвесторами, научиться «прозрачной» работе с ними.

Замгендиректора АСИ также напомнила, что в России насчитывается около 12 тыс. природных территорий федерального, регионального и местного значения. 34 из них имеют статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 23 по 25 октября в столице Татарстана проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Он соберет ведущих специалистов в этой отрасли, туроператоров, лидеров в сфере digital, руководство Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

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